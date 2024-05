Osvaldo ormai un ultrà: l’ex viola a tifare in Fiesole per Fiorentina-Monza

Soggiorno prolungato a Firenze per l'ex attaccante anche di Roma e Inter: c'è tempo e spazio per respirare appieno la Fiorentina, al Franchi e non solo

Redazione VN 14 maggio 2024 (modifica il 14 maggio 2024 | 12:20)

Pablo Daniel Osvaldo è rifiorito, come un giglio: è proprio il caso di dirlo, perché poche settimane dopo essersi aperto in merito alla propria depressione attraverso i social, l'argentino si è fatto vedere sorridente sugli spalti del Viola Park, il modernissimo centro sportivo della Fiorentina. Quella viola è una delle tante società della sua carriera, ma la parentesi in riva all'Arno deve essere rimasta particolarmente nel cuore dell'ex bomber, che con una rovesciata strepitosa a Torino spedì i toscani in Champions League nella primavera del 2008.