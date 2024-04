FOTO VN – Al Viola Park sugli spalti si rivede Osvaldo e non solo

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante tra le altre di Roma e Fiorentina, ha esposto pubblicamente le sua difficoltà personali. Tante sono state le reazioni in supporto, e nel frattempo si è anche rivisto sugli spalti di una gara in Argentina. Oggi come testimoniato dalle immagini è presente in tribuna al Viola Park per assistere a Fiorentina-Inter. Sfida di cui tra l'altro è un doppio ex. Oltre a lui c'è anche Andrea Sottil, ancora senza squadra dopo l'esperienza all'Udinese