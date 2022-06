No a Gattuso: i tifosi del Valencia lanciano una petizione. Il motivo

Non c'è per pace per Rino Gattuso, promosso sposo del Valencia. Il tecnico è finito nell'occhio del ciclone per alcune frasi dette in passato

Redazione VN

Spopola l’hashtag #noagattuso. Si apre la fronda contro la nomina di Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia . L'ex presidente del club Miguel Zorio ha chiesto ai tifosi di unirsi contro il nuovo allenatore. per "i suoi commenti contro donne, omosessuali e giocatori di colore". Sul tavolo c'è il contratto biennale con i pipistrelli da 3 milioni più bonus. Nella nota - scrive Gazzetta.it - l'ex presidente valenciano ha detto di aver avviato una campagna contro "xenofobia, l'omofobia e il machismo di Gattuso". Inoltre ha ricordato il no arrivato l'anno scorso dalla dirigenza del Tottenham, sempre legato alle frasi pronunciate in passato dal tecnico.