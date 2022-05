Gattuso torna in pista: dopo l’anno sabbatico ripartirà dalla Liga spagnola

Il tecnico calabrese, dopo il divorzio dalla Fiorentina, sta trattando col Valencia

Gennaro Gattuso ed il suo procuratore Jorge Mendes sono in quel di Singapore dove in queste ore stanno definendo l'accordo con Peter Lim, proprietario del Valencia. L'ex allenatore, seppur per poco, della Fiorentina, infatti, con grandi probabilità in vista della prossima stagione guiderà il club spagnolo, dove tra l'altro storicamente il super-procuratore portoghese piazza spesso molti elementi della sua scuderia. E così dopo un anno di stop, Gattuso ripartirà da Valencia e dalla Liga.