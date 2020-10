Merlo: “Chiesa capitano, giusto così. Amrabat non è regista. E se non arriva qualcuno…”

Il grande ex viola Claudio Merlo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Chiesa capitano? Finché gioca nella Fiorentina è giusto che sia così. Secondo me alla Juve non serve e rischia di fare la fine di Bernardeschi, per lui sarebbe stato meglio andare al Milan. La Fiorentina è destinata ad un’altra stagione mediocre a meno che non intervenga seriamente sul mercato, servono una punta e un centrocampista, oltre al sostituto di Chiesa. Amrabat? Non può fare il regista, ha bisogno di campo e non sa far girare la squadra”.