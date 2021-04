Maspero: “Basta poco alla Fiorentina per salvarsi. Futuro? Vorrei Sarri o De Zerbi”

L’ex viola Riccardo Maspero ha parlato a tmw news. Questo il suo parere sul momento della squadra di Iachini e sul futuro della Fiorentina: “Bel pareggio, importante, a Genova. La squadra deve trovare un po’ di serenità e tranquillità dopo il cambio di allenatore. E’ in una situazione un po’ più tranquilla rispetto al Torino. Non deve abbassare la guardia ma i punti di vantaggio a quanto punto del campionato pesano. Basta poco. Prossimo allenatore viola? A me piacciono Sarri e De Zerbi. Firenze ha bisogno di un tecnico che giochi un calcio spumeggiante, ma credo che la cosa più importante sia l’organizzazione societaria e la sintonia con l’allenatore. Servono giocatori adatti al tipo di gioco, altrimenti si creano incomprensioni come successo quest’anno con Callejon”.