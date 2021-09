Malusci: “L’entusiasmo va un po’ frenato. Nico Gonzalez? Lo metterei titolare”

L'ex viola parla di Nico Gonzalez e aggiunge: "Non farei a meno di Quarta. Kokorin? Per me è un esterno d'attacco"

Redazione VN

L'ex viola Albero Malusci è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole su alcuni dei temi più caldi dell'attualità di casa Fiorentina: "Sento tanto entusiasmo attorno alla Fiorentina. E' bello, giusto dare meriti all'allenatore e alla squadra ma per me questo entusiasmo va un po' frenato perché in questi anni abbiamo sofferto tanto. Ad oggi sono estremamente contento di come stanno andando le cose ma teniamo i piedi per terra".

Malusci continua: "La gara contro l'Atalanta sarà difficile ma noi l'affronteremo con lo stesso entusiasmo messo in campo a Roma, un piglio diverso rispetto agli anni passati. Il Torino è stato annientato dalla Fiorentina. Nazionali? Ora come ora faccio fatica a mettere da parte uno come Nico Gonzalez, ha fatto la differenza sotto l'aspetto della voglia e della determinazione. Io lo farei giocare per poi, eventualmente, sostituirlo a gara in corso. La sua generosità va sfruttata al massimo. Un altro di cui non farei a meno è Quarta. Kokorin? Italiano lo vede attaccante ma per me è più un esterno offensivo".