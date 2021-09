Buso: “Vlahovic rinnoverà. Attenzione però al troppo entusiasmo”

Ex viola: tutte le notizie

Renato Buso è intervenuto in radio per commentare le vicende più spinose in casa Fiorentina, compreso Vlahovic

Redazione VN

Renato Buso, a fianco di Prandelli nell'ultima esperienza in viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio:

Credo che Vlahovic rinnoverà alla fine. Qualcuno che possa pagare la clausola lo si trova, sempre che la Fiorentina non migliori davvero e lo convinca a rimanere. Le prime partite hanno dato buone sensazioni, ma a Roma la squadra ha subito tre goal. La scorsa stagione c'era pessimismo, quest'anno aspetterei ad eccedere con l'entusiasmo. A Prandelli non era stata costruita una squadra per cambiare modulo, ha proseguito sul 3-5-2 come Iachini. Ha provato a mettere la difesa a quattro, ma non siamo riusciti a cambiare l'assetto tattico: la squadra non aveva chiaro l'obiettivo salvezza. La società però finalmente ha dato una svolta. Kokorin? L'ho visto pochissimo, faceva sempre terapie ed esercizi individuali. Toccava poco la palla ed aveva difficoltà con la lingua.