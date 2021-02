M. Serena: “Alla Fiorentina manca autostima, Prandelli ha bisogno di tempo”. Su Biraghi…

Michele Serena, doppio ex della sfida in programma domani pomeriggio a Marassi tra Sampdoria e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. A seguire vi proponiamo un sunto delle sue dichiarazioni: “Sarà una partita delicata, soprattutto per i viola perché la Samp ha molti punti di vantaggio rispetto alla terzultima in classifica. La Fiorentina non è mai riuscita a fare qualche vittoria di fila per acquistare un po’ di autostima e consapevolezza dei propri mezzi. La partenza è importante, guardate il Verona: ha iniziato molto bene e poi è andato a vele spiegate”.

Serena ha poi parlato di qualche singolo: “A Prandelli serve tempo, anche se vedo una Fiorentina già diversa rispetto ad un mese e mezzo fa. Ora se la gioca con tutti. Gare a porte chiuse? A Firenze, conoscendo il pubblico viola, pesano più che da altre parti. Biraghi? Per me è un buonissimo giocatore, in Italia abbiamo sempre fatto fatica a trovare esterni mancini. Ha un bel piede. Ranieri? Il mister è un grande, la panchina è il suo habitat naturale. Oltre a insegnare calcio, riesce a trasmettere valori importanti”.