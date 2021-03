M. Orlando: “De Zerbi o Italiano per il futuro. Vlahovic? Chi lo criticava ci capisce poco”

L’ex viola Massimo Orlando ha parlato a Radio Toscana. Questo il suo parere su Vlahovic e sul futuro della panchina della Fiorentina: “Chi pensava che Vlahovic non fosse un buon giocatore, ci capisce poco di calcio. Segna in tutte le maniere e ha personalità. Sono un suo sostenitore da tempo, sono felice che il campo stia dando ragione a me convincendo gli scettici. Può arrivare a 15-20 gol in una squadra che non costruisce tanto come la Fiorentina. Se fossi nella società, gli proporrei il nuovo contratto domani mattina. Panchina? Gattuso e Inzaghi non mi piacciono molto, preferirei De Zerbi o Italiano che rappresentano la nuova generazione di tecnici. Il mio preferito sarebbe Juric, ma mi dicono che sia vicino al Napoli”.