Tutti pazzi per Vlahovic, monitorato anche da una super big europea

Migliorano le prestazioni, aumentano le attenzioni. La regola vale anche per Dusan Vlahovic, il cui nome è balzato alla ribalta dopo la tripletta messa segno sabato scorso contro il Benevento. Secondo quanto riporta Don Balon, il Real Madrid starebbe monitorando la situazione dell’attaccante viola in vista della sostituzione di Mariano Diaz e Luka Jovic, entrambi considerati in uscita a giugno. L’interessamento dei Blancos va quindi ad aggiungersi a quelli già segnalati di Roma e Milan. Molto passerà dal rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023.