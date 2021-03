Vlahovic, tra prof Ribery e idolo Ibra. Il prezzo lievita a 50 milioni

Al talento di Dusan Vlahovic, troviamo oggi su La Nazione, si aggiungono gli insegnamenti di un professore come Franck Ribery e la considerazione di un altro grande maestro, Zlatan Ibrahimovic, che guarda al suo giovane erede, per così dire, con curiosità. La gratitudine del numero 9 per il suo compagno d’attacco è manifesta, il valore di mercato lievita verso i 50 milioni e la Fiorentina lavora per trattenerlo. Si legge che il club viola potrebbe non ascoltare nessuna proposta inferiore a quella cifra. In questo senso, avrebbero più risorse club esteri come Borussia Dortmund e Tottenham rispetto alla Roma, che cerca un dopo-Dzeko. Ma il discorso è ancora apertissimo…