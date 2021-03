Evacuo consiglia Vlahovic: “Resta a Firenze, hai tutto da perdere se parti ora”

Felice Evacuo, doppio ex della sfida di sabato scorso tra Benevento e Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha dato una grande prova di forza a Benevento ipotecando la salvezza, la strada ora è spianata. Ha un tecnico troppo esperto per tornare in zona retrocessione, anche se saranno decisivi gli scontri diretti. Ribery punto di riferimento per Vlahovic? I giocatori d’esperienza possono darti consigli giusti facendoti crescere giorno dopo giorno. In allenamento è fondamentale per Vlahovic rubare il mestiere a un giocatore come Ribery”.

Infine Evacuo analizza più nello specifico la situazione di Vlahovic: “Ha grandissima qualità, in area di rigore vede molto bene la porta. I primi due gol al Benevento sono da centravanti puro, con senso della posizione, da opportunista. Il terzo una perla, non da semplice centravanti, ma da fuoriclasse. Se io fossi Vlahovic in questo momento? Partendo dal presupposto che Firenze è una piazza blasonata, Vlahovic avrebbe tutto da perdere a lasciarla. Quando poi si presenterà col tempo un’offerta tipo Bayern o Manchester City, allora sì. Ora non gli conviene affatto lasciare la città”.