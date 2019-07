L’ex viola Emiliano Bonazzoli è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona Women

Nuova avventura per l’ex viola Emiliano Bonazzoli. Sarà il nuovo allenatore dell’Hellas Verona Women e ad annunciarlo è la stessa società attraverso un comunicato: “L’Hellas Verona Women informa di aver affidato a Emiliano Bonazzoli la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. Per l’ex attaccante si tratta di un ritorno in gialloblù, dopo aver indossato la maglia dell’Hellas durante la stagione 2000/01”.

