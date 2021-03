Italiano amaro: “Dispiace per Saponara, si era inserito alla grande”

Queste le parole di Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa alla vigilia del proibitivo impegno con la Juventus (Spezia1906.com):

Mi dispiace per Saponara, il suo non è un bel infortunio. Stava bene, si era inserito benissimo. Spero di riaverlo al più presto. Recuperiamo Marchizza, ma abbiamo anche Nzola e Farias, oltre a Terzi che sta bene. Siamo in tanti, dobbiamo pensare da squadra e sono convinto che tutti insieme si possa riuscire a gioire. Restare uniti per noi è fondamentale.