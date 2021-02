Saponara, ancora un infortunio in maglia Spezia per l’ex viola

Non smette di essere perseguitato dalla sfortuna Riccardo Saponara. Il giocatore dello Spezia, in prestito dalla Fiorentina, è stato costretto ad uscire dal campo dopo soli 26′ di Spezia-Parma. Saponara ha chiesto il cambio per un problema fisico, dopo una prestazione non certo da incorniciare. Secondo quanto riferisce Spezia1906.com , l’esterno d’attacco è uscito per un trauma al piede. Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami strumentali per capire l’entità del problema.