Il doppio ex Zauri: “Domani Fiorentina agguerrita. Lazio, ecco come farle male”

Luciano Zauri , doppio ex della sfida in programma domani tra Fiorentina e Lazio, ha parlato al sito lalaziosiamonoi.it. Queste le sue dichiarazioni:

Domenica si affronteranno le tue due ex squadre: Lazio e Fiorentina. In questo momento vivono due situazioni differenti. Che tipo di atteggiamento ti aspetti?

"Si affronteranno due squadre con umori abbastanza opposti, anche se la vittoria della Fiorentina in Conference League avrà dato un po' di gioia alla piazza. Ci sarà da aspettarci una squadra agguerrita, perché in campionato sta faticando molto, nonostante delle buone prestazioni che non portano però i risultati.. Mi aspetto una Fiorentina molto tosta e che vorrà fare bene davanti al suo pubblico. La Lazio, invece, viene da partite convincenti in campionato, quindi, come sempre negli ultimi anni, mi aspetto una bella partita tra due squadre che giocano bene a calcio. Non sarà uno 0-0, penso che ci saranno molti gol".