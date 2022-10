Flachi promuove Jovic: “Il gol lo aiuterà a ritrovarsi. Ha qualità importanti”

"Jovic? Il gol è stato importante, gli darà sicurezza e gli toglierà paure, a lui come a tutta la squadra. La Fiorentina ha disputato una grande partita al di là del valore dell'avversario. Tornando a Jovic, è un giocatore importante e sicuramente ieri per lui come detto è stata un iniezione di fiducia. Non ha fatto grandi giocate ma si è messo a disposizione della squadra in attesa poi del gol. Al Real Madrid non ci vai per caso, le qualità ci sono, sa far giocare bene i compagni di reparto. Kouame? Essere in fiducia lo aiuta molto. Tutto quello che sta facendo è meritato e se lo è conquistato sul campo dopo un inizio di avventura difficile alla Fiorentina. Cabral? Lo si può ancora aspettare. E' vero anche che di occasioni per mettersi in mostra ne ha avute e non le ha sfruttate. Sfida alla Lazio? Sarà un match difficile ma sicuramente i viola ci arrivano con uno spirito diverso grazie anche alla vittoria di ieri".