Fiorentina, vietato fermarsi: adesso c’è la Lazio e poi testa all’Europa

Fiorentina, lunedì arriva la Lazio di Sarri. Dopo ci sarà tempo per l'Europa, ma desso serve vincere in campionato

La Nazione evidenzia i prossimi impegni della Fiorentina, in campionato e non. Lunedì arriva la Lazio di Sarri, match non semplice, dove la squadra di Italiano dovrà dare continuità a ciò che è stato mostrato ieri sera in campo. Subito dopo, ecco di nuovo gli scozzesi, con un Europa tutta da conquistare. Continua poi il campionato con la trasferta di Lecce e poi la sfida al Franchi contro l'Inter. La settimana successiva tornerà la Conference con il Basaksehir che precede il match contro Lo Spezia. Insomma, la Fiorentina non si può permettere di fermarsi.