L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole:

La Fiorentina dialoga bene fino agli ultimi 30 metri, poi iniziano i problemi. Non si sa chi sia il titolare in attacco. Cutrone sembra il terzo incomodo, per il resto gioca un po’ Vlahovic e un po’ Kouamé. A Iachini consiglio di scegliere uno di loro tre e fargli giocare, a prescindere dalle prestazioni, cinque partite di fila. Alternandoli facciamo fatica. Amrabat? Se Iachini lo fa giocare in quella posizione significa che ha i suoi motivi e ne ha parlato con il giocatore. Non vedo negatività in questa scelta. Il problema della Fiorentina è quello ma l’assenza di un centravanti titolare. Vlahovic ha bisogno di ripassare l’abc dei movimenti degli attaccanti, quello che mi piace di più è Kouamé.