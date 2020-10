Bucchioni: “Turnover sì, ma moderato. Iachini? Adesso lasciamolo lavorare in pace”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “A questo punto, dopo la conferma, la cosa migliore da fare e lasciar lavorare in pace Iachini, senza pressioni. Formazione contro il Padova? Vorrei vedere un turnover moderato e Callejon, condizione fisica permettendo, schierato nel suo ruolo. Mi piacerebbe che partissero dall’inizio anche Quarta, Barreca, Duncan e Pulgar. Ribery? Un campione come lui sa quando può giocare e quando non può, mi fido della sua conoscenza di se stesso”.