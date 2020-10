Di Livio: “Iachini, basta col 3-5-2. Fiorentina dietro al Sassuolo. E a Commisso dico…”

L’ex capitano viola Angelo Di Livio è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “La Fiorentina è una buona squadra ma davanti a sé ha 5-6 squadre più forti. Anzi, ci metto anche il Sassuolo che secondo me può essere la sorpresa di questa stagione. I viola hanno qualità e giovani importanti ma la cosa fondamentale in questo momento è recuperare Ribery, è lui che ti fa fare il salto di qualità. Iachini? Mi permetto di dirgli che questa squadra deve giocare con il 4-3-3 per esaltare le caratteristiche di Callejon e Ribery, sicuramente non con il 3-5-2.

Centravanti? La Fiorentina ha tre giovani con ottime qualità, ma le devono dimostrare sul campo. Vlahovic deve dimostrare di essere più cattivo, lo vedo ancora troppo flemmatico. Commisso? Ho sempre considerato Firenze una piazza straordinaria, importante. So che il presidente sta lavorando molto sullo stadio ed il centro sportivo, ma il mercato non è stato fatto nel modo migliore. A gennaio la piazza merita qualche giocatore in più”.