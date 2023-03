Graziani: “Troppi problemi sullo stadio. Ecco cosa chiederei a Commisso”

"Non è possibile che una società come la Fiorentina vada a giocare in altri stadi perdendo anche risorse finanziarie. I disagi per la tifoseria sono troppi poi. Continuiamo a buttare soldi in una struttura in città che crea disagi alla circolazione. Non va bene. Se c'è la possibilità di creare nuove strutture perché non farle? Prima ci sono stati problemi con Della Valle e poi con Commisso. Se ci sono i soldi, per lo più non pubblici, perché non trovare un'area per costruire uno stadio moderno? Guardando ai tifosi poi, già costano tanto i biglietti, poi ora si dovrebbero trovare anche a fare trasferte chilometriche spendendo anche di più nella mobilità? Mi sembra un problema grave. Io richiederei a Commisso, comunque, se è intenzionato ancora a investire su un nuovo stadio".