G. Galli: “Milenkovic ha limiti evidenti, Pioli ci aveva visto lungo su di lui…”

L’ex viola Giovanni Galli ha commentato anche il rendimento di Nikola Milenkovic (protagonista in negativo sia con la Serbia che con la Fiorentina) nel corso del suo intervento ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Probabilmente Pioli, schierandolo terzino destro, ci aveva visto lungo su di lui. Quando deve marcare nel mezzo dimostra di avere dei limiti, mentre quando attacca si rivela una forza. Quando sei in difesa non puoi fregartene dell’avversario, non devi lasciarti attirare solo dalla palla”.