Milenkovic, ritorno anticipato a Firenze

Ritorno anticipato dal doppio impegno con la Nazionale serba per Nikola Milenkovic. Il motivo? Il cartellino rosso rimediato nel 2-2 contro il Portogallo, Nikola Milenkovic ha dunque lasciato il ritiro della nazionale e come riportato dalla federcalcio serba, nelle prossime ore raggiungerà Firenze. Il classe 1997 salterà la gara in programma martedì 30 marzo contro l’Azerbaigian a Baku. Buone notizie dunque per Iachini che potrà preparare la gara contro il Genoa con il pacchetto difensivo al completo.

