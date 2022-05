Frey suona la carica: “Nessun alibi contro la Samp, padroni del nostro destino”

Il tweet d'incoraggiamento dell'ex portiere francese: "Nessun passo falso è concesso. Parola d'ordine: concentrazione"

Giornata cruciale per la Fiorentina, che in 90 minuti, in casa della Sampdoria, si gioca il matematico ritorno in Europa dopo cinque anni di assenza. Tra gli ex viola che suonano la carica in vista della gara di oggi pomeriggio a Marassi c'è anche Sebastien Frey.