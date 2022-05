Di Chiara: “Europa fondamentale per la Fiorentina. Viola più indietro della Lazio”

L'opinione dell'ex viola: "La Fiorentina ha buttato le basi per il futuro, ma Napoli e Lazio sono più avanti rispetto ai viola"

L'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato anche del futuro della Fiorentina nel corso del suo intervento odierno ai microfoni di tmw radio. Queste le sue dichiarazioni: "Chi ha più prospettive tra Spalletti, Italiano e Sarri? In questo momento il mondo del calcio è davvero strano. Le cose cambiano in pochissimo tempo. Guardando la Fiorentina quest’anno sembrano essere state gettate le basi per il futuro".