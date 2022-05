Bongiorni: “Vi svelo cosa mi disse Bonaventura ad inizio stagione su Italiano…”

Antonio Bongiorni, ex calciatore, ha svelato un aneddoto rivelatogli ad inizio stagione da Bonaventura sul tecnico viola Vincenzo Italiano, artefice della grande stagione della Fiorentina

“Cosa penso di Italiano? Bonaventura sin da subito mi ha detto - “Il mister è un grande conoscitore di calcio che pensa solo al campo ventiquattro ore su ventiquattro. Valuta di settimana in settimana chi merita di giocare e non guarda in faccia nessuno”. Questo mi ha fatto capire tante cose del tecnico viola, la meritocrazia nel calcio paga. Spero davvero riesca a riportare la squadra in Europa. Se la Fiorentina riuscisse a centrare l’obbiettivo potrebbe rimanere per anni in alto, un po’ come ha fatto l’Atalanta. L’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso è il fatto che ormai da un po’ non si sente Commisso, questo silenzio potrebbe non fare bene. Può comunque essere che Barone dia da solo le giuste garanzie. Mercato futuro? Intanto partiamo dall’analisi di quello di gennaio. Ikone per me è un crack, gli ci vorrà ancora un po’ per capire il calcio italiano ma ha già fatto intravedere grandi qualità. Anche Cabral sta crescendo e ha già fatto vedere cose buone. Ci vorrebbe un crack anche come punta che faccia crescere lo stesso Cabral. Piatek invece non è un giocatore di alto livello. C’è poi bisogno di un portiere titolare e io in tal senso punterei su Meret, che fuori da Napoli può esplodere. Ci sarà poi da capire anche cosa succederà con Milenkovic. Biraghi? Non è un giocatore di grande personalità, ha però grandi qualità tecniche e grande corsa. Dovrebbe giocare come quinto di centrocampo. Insieme a Perisic è tra i migliori a calciare in corsa, ha però bisogno di copertura dietro. Personalmente lo ritengo superiore anche ad Alex Sandro”.