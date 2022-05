Meret, l’agente scopre le carte: “Serve chiarezza o lascerà Napoli”

"È stato incredibilmente penalizzato dal dualismo con Ospina, ha pagato questa situazione". Così Pastorello parla del suo assistito

Non è stata sicuramente una stagione felice per Alex Meret. Il portiere del Napoli, spesso rilegato in panchina per far posto ad Ospina, non ha ben figurato nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in campo, anzi. L'errore clamoroso contro l'Empoli ha portato sull'ex numero uno della Spal un sacco di critiche da parte dei sostenitori partenopei, tanto che la sua permanenza in Campania al momento è tutt'altro che scontata. In merito a questo, l'agente del calciatore, Federico Pastorello ha parlato così del futuro del suo assistito (accostato in più di un'occasione alla Fiorentina) ai microfoni di Repubblica: