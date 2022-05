Bucchioni: “Italiano perfetto per Firenze. I Viola si meritano l’Europa”

Enzo Bucchioni, ha parlato della stagione della Fiorentina e del grande lavoro svolto da Vincenzo Italiano

Redazione VN

Il noto giornalista sportivo, Enzo Bucchioni, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della lotta per l'Europa: "È un campionato completamente insolito: bello da una parte, ma sicuramente al ribasso sotto l'aspetto tecnico. La Fiorentina è sicuramente una delle migliori sorprese. È nella zona Europa da tutto il campionato, quindi i meriti di andarci ci sono. In questo rush finale, tra tutte quelle che stanno lottando per andarci, quella che meriterebbe maggiormente è sicuramente la Fiorentina".

Poi ha proseguito dicendo: "A livello di rosa l'Atalanta è superiore ai viola. Abbiamo la fortuna di avere un bravo presidente, che crede molto nelle persone che sceglie. Non come altri che vogliono decidere loro la formazione da mettere in campo. La crescita dei viola, a parte alcune partite buttate al vento, è stata costante. Basta vedere come hanno gestito la pressione in una partita come quella con la Roma".

Infine su Vincenzo Italiano: "A Firenze sta bene perché sa perfettamente come vuole lavorare la società. È una persona che partecipa molto, non solo nel costruire la squadra, ma anche nel rapporto con i tifosi. Ha voglia di crescere ancora, non è un montato".