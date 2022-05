Cinquini: “Europa ciliegina sulla torta, ma il campionato viola resta ottimo”

L'ex dirigente della Fiorentina parla anche del futuro di Lucas Torreira: "Credo che faranno di tutto per trattenerlo a Firenze"

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini ha commentato alcuni dei temi più caldi di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a Radio Toscana: "La Fiorentina viene da una bella vittoria contro la Roma, sta bene. Ha tutte le carte in regola per qualificarsi quantomeno alla prossima Conference League. Il campionato viola è stato ottimo, ora speriamo che arrivi anche la ciliegina sulla torta. Samp? Sarà una gara difficile visto che la squadra di Giampaolo non è ancora matematicamente salva, ma se arrivassero buone notizie dagli altri campi lunedì i blucerchiati potrebbero avere delle motivazioni diverse".