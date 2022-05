Mourinho non si dà pace: “I viola hanno un altro motore, ma siamo stanchi del Var”

Il tecnico giallorosso insiste: "La Fiorentina ha giocato veramente bene, ma siamo un po' stanchi di quello che fanno gli arbitri al Var"

Torna a parlare di corsa Europa e di Fiorentina-Roma il tecnico giallorosso José Mourinho. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Venezia: "Noi distratti dalla finale di Conference? Spero di no, penso di no. Mi sembra che ci sia gente interessata a vederci finire ottavi in campionato con la speranza di vederci vincere la finale. Sarebbe una cosa fantastica per il calcio italiano avere otto squadre in Europa la prossima stagione. Contro la Fiorentina eravamo stanchi e loro avevano un motore diverso dal nostro. Hanno giocato veramente bene, anche se siamo un po' stanchi di quello che fanno gli arbitri al Var, di avere problemi a fine gara".