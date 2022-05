Mourinho: “Banti è di Livorno, vicino Firenze, perché ha richiamato Guida al var?”

L'analisi dell'allenatore giallorosso

"La spiegazione della sconfitta di stasera? La aspettiamo noi da tante partite e non ce l'abbiamo. Oggi c'è una doppia spiegazione, una è che ovviamente dopo la partita di giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali, sapevamo che ci sarebbe stata una differenza contro una squadra che si è preparata tutta la settimana. L'altra spiegazione vorrei sentirla dal signor Banti di Livorno, che non è molto lontano da Firenze. L'arbitro era vicino e non ha dato rigore, non era da Var, ma il signor Banti interviene. La Fiorentina è stata più forte e ha meritato di vincere, ma non stiamo parlando solo di questo episodio ma di tanti altri. Perché Banti ha richiamato Guida al var?"