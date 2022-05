D’Agostino sicuro: “Commisso scriverà una pagina importante della storia viola”

L'ex viola: "Alla Fiorentina c'è un progetto serio con un allenatore serio. L'E.L. sarebbe già un grande traguardo"

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex calciatore, tra le tante, di Roma e Fiorentina. Queste le sue parole sul progetto viola portato avanti da Commisso: "Non credo farà investimenti stratosferici. Alla Fiorentina c'è un progetto serio con un allenatore serio".