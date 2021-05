Frey: “Ribery vuole restare. Gattuso? Con lui torna il senso di appartenenza”

L'ex viola sul prossimo mercato: "Mi aspetto dei segnali importanti come la conferma un paio di giocatori determinanti e qualche acquisto"

L'ex portiere viola Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni sull'attualità di casa Fiorentina: "Ci sono stati grandi cambiamenti e un po' di confusione, è un momento particolare. Credo che con Commisso si possa aprire un ciclo per far tornare i tifosi allo stadio. Gattuso? Rino è un amico, è stato un grande calciatore. Nel Milan ha fatto capire cosa significasse avere senso di appartenenza. La stessa cosa può farla alla Fiorentina, portando anche grinta e cattiveria".

Frey prosegue affrontando anche altri temi: "Mercato? Una rivoluzione non me l'aspetto perché stiamo attraversando un momento economico particolare. Mi aspetto dei segnali importanti come la conferma un paio di giocatori determinanti e qualche acquisto che vada a colmare le lacune della Fiorentina sul campo. Ribery? Mi ha sempre dimostrato il suo affetto verso la Fiorentina e la sua voglia di continuare la sua avventura a Firenze. Per i matrimoni bisogna essere in due ma lui ha voglia di continuare, ama la città e rispetta la tifoseria. Ci sono tutti i presupposti per continuare".