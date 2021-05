Gattuso chiama Ribery: Fiorentina al lavoro sul rinnovo

Adesso sta alla Fiorentina trovare la chiave giusta per ricominciare anche da Ribery

Il Corriere dello Sport si concentra su Franck Ribery, avversario di Gattuso nella finale mondiale del 2006. I due si sono già sentiti. Servirà sicuramente ridiscutere l'ingaggio, ora di 4 milioni netti l'anno, ma la sua esperienza potrebbe trasformarsi nel volano di rilancio del gruppo. Il francese ha ancora voglia di sentirsi protagonista, sua moglie, a mezzo social, ha sottolineato più volte le qualità tecniche. Pradè e Barone dovranno chiudere il cerchio, magari facendo leva su bonus legati anche a piazzamenti con sguardo europeo. L'altra sera, in occasione della Partita del Cuore, in quel "vediamo di trovare una soluzione per continuare con la Fiorentina" c'è stata l'ennesima mano tesa.