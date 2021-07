Di Livio: “Gol di Chiesa? Giusto passare sopra a tutto ed esultare”

Il commento sul rapporto tra la città e la Nazionale

Il rapporto tra i tifosi fiorentini e la maglia della nazionale, nel corso degli anni, è stato quantomeno conflittuale, ma ci sono stati dei giocatori che hanno provato a fare da collanti tra le parti. E tra questi troviamo sicuramente Angelo Di Livio, intervistato in esclusiva da La Nazione. Per l’ex centrocampista viola, il pregio della Nazionale di Roberto Macini è quello di unire l’Italia intera: “Firenze ha festeggiato molto, e sono contento di questo. Ci sono stati periodi di allontanamento, ma non avevo dubbi che la città avrebbe risposto”.

“Soldatino” prosegue spiegando come la città toscana abbia cambiato rotta negli ultimi anni. Nonostante una serie di situazioni che ha portato astio negli ultimi anni, i tifosi viola sanno che si deve solo tifare Italia. Infine un commento riguardo il gol di Chiesa: “Conosco Firenze, sono molto legato alla piazza, e so che la città si aspettava qualcosa di più dal ragazzo. La vicenda non è stata gestita bene, ma dopo un gol come quello di ieri è giusto passare sopra a tutto ed esultare”