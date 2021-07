Corvino: “Con ACF cercammo Zakaria, ma costava troppo”. Su Chiesa e Berna…

Il commento sul successo dei due ex viola in nazionale

"Chiesa Campione d'Europa? Innanzitutto ho esultato per il successo straordinario ottenuto, un grandissimo risultato figlio di tanto lavoro e impegno, che viene anche da lontano perché c'è stata grande continuità di risultati della nostra Nazionale. Questo titolo è figlio dell'impegno di tutti, anche del presidente Gravina, uno che viene dal piccolo. Lo staff di Mancini è stato molto importante, come lo è stato lo stesso Mancini. Tutti hanno rappresentato bene l'Italia. Già a sentirli cantare l'inno lo facevano con determinazione e rabbia. Nel vedere Chiesa e anche Bernardeschi ho visto ragazzi cresciuti e arrivati, nella loro evoluzione sono diventati importanti. Chiesa è in uno stato evolutivo che fa impressione, come un giocatore di biliardo perfeziona i colpi giorno dopo giorno".