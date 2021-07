M. Orlando incorona Chiesa: “È il miglior esterno d’attacco d’Europa”

Così l'ex viola: "Chiesa è stato il giocatore più decisivo dell'Italia, ieri sembrava l'unico capace di poter fare la differenza"

Massimo Orlando, ex giocatore viola oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. Queste le sue parole su Federico Chiesa e le sue prestazioni in Nazionale: "E' stato il giocatore più decisivo dell'Italia, ieri sembrava l'unico capace di poter fare la differenza. In questo momento è il miglior esterno d'attacco di tutta Europa".