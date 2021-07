Cecchi: “Non riesco ad esultare ad un gol di Chiesa. Callejon può far comodo”

Stefano Cecchi ha parlato della Nazionale italiana e di alcuni temi centrali legati alla Fiorentina, in vista del ritiro.

Sulla Nazionale e Federico Chiesa: "La Nazionale per me è altro, giocatori come Bonucci o Donnarumma non riesco a tifarli. Non ce la faccio a tifare un giocatore come Chiesa ed esultare ai sui gol in azzurro dopo che è passato dalla Fiorentina alla Juventus".