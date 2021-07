Mission Impossible: la rinascita di Callejon

Italiano è pronto per una Mission Impossible, rendere Callejon un giocatore un grado di aiutare la squadra

Non sarà pericolosa come le missioni di Tom Cruise, ma sul piano della difficoltà ci sono poche differenze. Far rinascere Callejon a Firenze è una Mission Impossible . L'esterno spagnolo, arrivato tra l'esaltazione dei tifosi e degli addetti ai lavori non è stato in grado di mostrare tutto il suo talento, finendo ai margini della rosa viola.

Secondo il Corriere dello Sport, il modulo non adeguato alle caratteristiche del giocatore è stata l'arma fatale per far si che Callejon venisse considerato come un acquisto sbagliato. Adesso però, le cose cambiano. Italiano sarà il promotore del 4-3-3, sistema di gioco che esalta lo spagnolo fin dai tempi del Napoli. Toccherà all'ex allenatore dello Spezia riuscire a risollevare la carriera di un giocatore che potrà portare esperienza all'interno della squadra. Non si chiama Tom Cruise, ma vedremo se Vicienzo Italiano riuscirà a portare a termine il colpo: far rinascere José Maria Callejon.