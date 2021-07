Paratici piomba su Milenkovic: inizia l’asta

Milenkovic vuole lasciare Firenze. La Fiorentina attende offerte importanti e intanto Paratici torna a bussare alla società viola

Lo ripetiamo da tempo, Nikola Milenkovic in caso di una giusta offerta lascerà la Fiorentina. Il difensore serbo non è più convinto del progetto viola e il prossimo anno andrà in scadenza di contratto. Ecco perché la Fiorentina è pronta ad ascoltare possibili offerte per il giocatore, evitando così di perderlo a zero.