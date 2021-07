Difesa viola: tra nuove promesse e vecchie conoscenze

Si fanno i primi nomi per la difesa viola. Kouyaté e Nastasic sembrano essere i profili più interessanti

Il mercato è ormai entrato nel vivo. Nico Gonzalez è stato il primo degli acquisti della stagione della rinascita della Fiorentina . Le operazioni in entrata non finisco sicuramente qui. Infatti, il reparto difensivo è tenuto sotto osservazione per garantire a Italiano i giusti profili. aspettando di capire quale sarà il futuro di Pezzella e Milenkovic , circolano i primi nomi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Boubakar Kouyaté sembra essere il prescelto per guidare la difesa viola. Forte fisicamente e con una grande capacità di impostare il gioco da dietro, sembrerebbe rispecchiare le caratteristiche del difensore voluto da Italiano. Ad avvantaggiare l'affare, inoltre, sarebbe la presenza di Luca Ariatti. L'ex giocatore della Fiorentina cura gli interessi del giocatore e gli ottimi rapporti con la società viola non possono che giovare al buon esito dell'operazione. Infine, si parla di un clamoroso ritorno. Matija Nastasic è in uscita dallo Shalke 04, retrocesso nella Serie B tedesca. Sarebbe un colpo low cost che garantirebbe sicurezza ed esperienza.