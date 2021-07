Ex viola, Vi ricordate Reginaldo? Il giocatore è in uscita dal Catania

Un ex attaccante della Fiorentina è in uscita dalla sua squadra e potrebbe sbarcare in Serie C alla Juve Stabia.

Redazione VN

La Juve Stabia, visto l'addio del suo attaccante, Alessandro Marotta, accasatosi al Modena, è in cerca di un giocatore che lo possa sostituire in attacco. Da come riporta TMW, uno degli obiettivi principali è il brasiliano classe '83, ex viola e Parma, Reginaldo, in uscita dal Catania, che la stagione passata aveva acquistato dalla Reggina.