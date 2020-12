I titoli viola oggi in edicola: “Pedro al Flamengo, un gol da 14 milioni”

Questa pagina nata su Violanews.com da tanti anni è molto seguita perché offre la prima veloce occhiata ai quotidiani sportivi e politici che seguono le vicende della Fiorentina analizzando i titoli che i suddetti quotidiani propongono in giornata. Il lettore ha quindi la possibilità di andare in edicola per approfondire gli argomenti o seguire il resto della nostra rassegna stampa nella quale riportato gli estratti degli articoli principali sempre in tema Fiorentina. Buona lettura!

I quotidiani sportivi

Non ci sono articoli sulla Fiorentina.

In prima pagina: “Finalmente Jack”, a pagina 26: “Jack, la carta mancate al mazzo di Prandelli”, in basso: “Castrovilli ferito due volte”.

A pagina 8 della cronaca fiorentina: “Archistar e Franchi, Nardella apre. E provoca”. In apertura del QS: “Pedro, un gol da 14 milioni“. A pagina 4: “Fiorentina, missione recupero dei big”, in basso: “Castrovilli, dall’infortunio allo sfogo sui social”. A pagina 5: “Femminile, l’appuntamento è con la storia”. In basso: “Caceres non ha convinto a destra, Lirola può soffiargli il posto”.

A pagina 21: “I giorni di Castrovilli, sfogo social e voglia di ripartire”

A pagina 9: “Stadio, Nardella agli archistar: ‘Vediamoci, ma prima parli Roma”. A pagina 12: “Tornare a danzare”.