"La Coppa Italia del '96 è impossibile scordarla: fu un'emozione unica. Tifosi? Come sempre sono incredibili e vanno in massa ovunque. Dopo tanto tempo fare due finali infonde un entusiasmo incredibile. Io come Amrabat? Si, ma con più qualità (scherza)! Sofyan corre 95 minuti, è ovunque ed è molto potente. Nel 92-93 vinsi la mia prima Coppa Italia all'Olimpico con il Torino. Vincemmo li nel loro stadio e fu un bel ricordo. Non capita tutti i giorni di vincere un trofeo e fu bellissimo".