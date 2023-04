Coppa Italia – Fiorentina in finale per l’11° volta. Sarà la prima contro l’Inter

Per sei volte la Fiorentina ha conquistato la Coppa Italia. L'ultima volta 22 anni fa in finale contro il Parma

Di seguito la lista completa delle finali disputate dalla Fiorentina in Coppa Italia. Da evidenziare come, in 6 occasioni su 10, oltre la metà quindi, la squadra gigliata sia riuscita a conquistare il trofeo. Solo 5 squadra (Juventus, Roma, Inter, Milan e Torino) hanno disputato più finali della Fiorentina. Per l'Inter, che si è aggiudicata 8 volte questo titolo, si tratterà della finale numero 15.