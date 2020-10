Chiesa: “Mi sono sempre comportato bene nei confronti di Commisso”. Sul fratello…

Conferenza stampa di presentazione oggi per Federico Chiesa, ormai da qualche settimana nuovo giocatore della Juventus. A seguire vi proponiamo i passaggi più interessanti delle dichiarazioni dell’ex viola: “Avrei voluto fare questa conferenza venti giorni fa quando si è concretizzato il mio passaggio alla Juve ma a causa della bolla e degli incontri ravvicinati non si è potuta fare. Ci tengo a ringraziare la Fiorentina per avermi fatto crescere in questi anni. Ringrazio pubblicamente la Fiorentina, la città di Firenze per questi 14 anni tra giovanili e prima squadra. Mi hanno fatto crescere come calciatore e come persona. Ringrazio Della Valle e Commisso e i tifosi della Fiorentina che mi hanno supportato nel bene e nel male.

Le offese social a mio fratello? Non voglio fare polemica riguardo questo argomento. Non provengono da persone che tifano calcio e neanche dalla Fiorentina. Sono solo persone che usano i social per offendere e per invidia personale. Non penso c’entrasse il mio trasferimento. Gli strascichi a Firenze dopo il mio addio? Mi sono comportato sempre bene verso il presidente Commisso e la Fiorentina. E non voglio fare assolutamente fare polemiche. Il discorso lo chiudo io qui. Il trasferimento? Ho saputo della Juventus negli ultimi giorni di mercato, la Juventus la devo ringraziare per il lavoro e lo sforzo che ha fatto. La mia famiglia? I miei sono a Firenze, ancora non sono venuti su ma nelle prossime settimane penso verranno. Mio padre mi ha detto di godermi questa nuova avventura”.