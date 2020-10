Chiesa alla Juve, insulti sui social del fratellino. Babbo Enrico porterà via anche lui?

L’addio di Chiesa è ancora fresco, e con esso le parole della dirigenza della Fiorentina, che afferma di essersi tolta un peso e di non meritare il trattamento ricevuto. Nelle giovanili viola però rimane un altro Chiesa, Lorenzo, il fratello più giovane di Federico, che adesso si ritrova frotte di tifosi inferociti pronti a commentare con insulti le sue foto su Instagram. Babbo Enrico porterà via da Firenze anche lui? Per adesso questa ipotesi non trova conferme. La vita a Firenze, per i Chiesa, sarà sicuramente più difficile, conclude il Corriere Fiorentino. E ieri sera Federico è entrato al Franchi per la prima volta da esterno, pur guardando l’amichevole tra Italia e Moldavia (CRONACA) dalla tribuna.