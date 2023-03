Chiarugi: “Fiorentina esaltante. Jovic gran gol, ma che prestazione Cabral!”

Luciano Chiarugi , doppio ex di Fiorentina e Milan, ha commentato a Radio Sportiva la prestazione dei viola nel 2-1 inflitto ieri sera alla squadra di Pioli: "Al di là del confronto contro una grande società come il Milan, penso che la Fiorentina ieri abbia fatto una grandissima partita, una delle più belle della stagione. Il risultato è meritato, i viola si sono scrollati di dosso un po' di paura dopo la vittoria di Verona e si è visto nell'approccio in campo contro il Milan".

Chiarugi prosegue: "Jovic ha fatto un gran gol, ma soprattutto Cabral ha disputato una grande partita. I meriti vanno tutti a Italiano e ai giocatori. L'obiettivo di rilanciarsi in classifica è stato raggiunto. Esterni viola? Ieri abbiamo visto da Ikoné e Nico Gonzalez quello che tutti noi e Italiano ci aspettavamo da loro. Ikoné ha disputato una bella prestazione, già a Verona si era messo in mostra con l'assist per il gol di Barak. Tutta la squadra gira se i nostri attaccanti esterni fanno cose belle. La prestazione della Fiorentina mi ha esaltato, anche in fase difensiva".